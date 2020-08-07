В столице за несоблюдение требований по предупреждению распространения коронавируса закрыли десять кафе и ресторанов.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.
В ходе проверки выявлены нарушения и в других заведениях общественного питания. В результате было составлено более тысячи административных протоколов.
Во многих заведениях не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
В некоторых кафе и ресторанах не были установлены ультрафиолетовые облучатели, работы по дезинфекции вентиляции не проводились.
Чаще всего протоколы об административном правонарушении выписывали в связи с тем, что сотрудники на рабочих местах находились без средств индивидуальной защиты.
Ранее "Правда.Ру" писала, что не все рестораторы смогут открыть летние веранды.
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