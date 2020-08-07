В Москве закрыли десять ресторанов за нарушение мер против COVID-19

В столице за несоблюдение требований по предупреждению распространения коронавируса закрыли десять кафе и ресторанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

В ходе проверки выявлены нарушения и в других заведениях общественного питания. В результате было составлено более тысячи административных протоколов.

Какие требования были нарушены?

Во многих заведениях не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.

В некоторых кафе и ресторанах не были установлены ультрафиолетовые облучатели, работы по дезинфекции вентиляции не проводились.

Чаще всего протоколы об административном правонарушении выписывали в связи с тем, что сотрудники на рабочих местах находились без средств индивидуальной защиты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что не все рестораторы смогут открыть летние веранды.