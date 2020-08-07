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Дегтярёв хочет разрешить хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв собирается разрешить местным чиновникам летать бизнес-классом за счёт бюджетных средств.

Он также планирует снять запрет на люксовые поездки по железной дороге, на морском и речном транспортах.

На своей странице в Instagram он отметил, что чиновники из Хабаровского края очень редко бывают в столице.

"Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице и встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства в наш бюджет в интересах людей. В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу спросить у жителей, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелёт бизнес-классом", — заявил Дегтярев.

Стоит напомнить, что Сергей Фургал запретил местным чиновникам летать бизнес-классом за счёт бюджета.

"Конечно, это вызовет недовольство у многих, но пока у нас такая чехарда, такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать", — заявил тогда Фургал.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Михаил Дегтярёв посчитал свои рукопожатия.

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