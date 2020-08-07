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В России первая девушка выучилась на машиниста локомотива

Общество

В Московской области Софья Дорофеева в 21 год обучилась специальности машиниста локомотива в колледже. В сентябре она пройдет практику в дирекции скоростного сообщения, чтобы стать помощницей машиниста в депо Лобня.

"Я стала единственной девчонкой на весь колледж. Но меня это не смущало. Я была увлечена учебой. Ещё до поступления меня приглашали в депо Лобня на экскурсию. Это было первое депо, в котором я побывала, поэтому я решила, что на практику поеду именно в него. А когда я впервые пришла в колледж, то мне отказали в поступлении. Так и сказали: "Мы девочек не берем! " Спасибо директору, что выслушал меня и дал мне шанс учиться и получить профессию мечты", - рассказала Софья.

С января 2021 года вступят в действия поправки в закон, благодаря которым женщинам разрешается водить скоростные электропоезда. Сейчас на эту специальность в российских учебных центрах РЖД обучаются сорок пять женщин.

 

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