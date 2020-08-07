Десять самолётов и свой газопровод задекларировал депутат в Сургуте

В Сургуте депутат, бизнесмен Евгений Барсов задекларировал свыше 26 квартир, 10 спортивных самолетов и собственный газопровод. Об этом говорится в его декларации о доходах за 2019 год. Документ опубликован на сайте местной думы.

Барсов заработал в прошлом году более 72 млн рублей. Он указал в сведениях об имуществе собственный газопровод, 10 спортивных самолетов, 26 квартир, жилой дом, три автостоянки и экскаватор.

Евгений Барсов является президентом РОО "Федерация самолетного спорта ХМАО — Югры". Ранее более 25 лет был гендиректором строительной компании "Сургутстройтрест".

Местные СМИ отмечают, что по итогам 2016 года у народного избранника было лишь пять квартир, а по итогам 2018-го — 29. В 2017 году Барсов добровольно вышел из "Единой России" и сдал депутатский мандат. Вскоре он вступил в ЛДПР и, выиграв на дополнительных выборах, вернулся в городскую думу.