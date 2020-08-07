Дегтярёв навестит молодожёнов, под которыми рухнул мост при фотосессии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв собирается в субботу приехать в райцентр Чегдомын и навестить новобрачных, под которыми во время фотосессии рухнул мост. Дегтярёв намерен разобраться, кто виноват, и наказать их.

"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", — написал он в своем Telegram-канале.

В соцсетях появилось видео с обрушением части конструкций деревянного моста в населенном пункте Чегдомын в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Очевидцы сообщили, что помимо молодожёнов в воду упали еще около 10 человек. Это были родственники и гости молодых, включая детей. Все они хоть и сильно промокли, но сумели выбраться на берег.