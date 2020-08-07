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Повысить максимальную скорость на дорогах России предложил Минтранс

Общество

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что в ведомстве изучают возможности увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах высокого класса.

"В регионах есть прекрасные дороги, речь идёт о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории. Эти дороги по показателям ширины полосы, радиуса поворота, по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", — сказал Дитрих, не уточнив сроки, когда могут принять окончательное решение.

К категориям 1А и 1Б относят автодороги с четырьмя и более полосами движения. Ширина полосы таких дорог 3,75 метров, такую же ширину имеет и обочина трассы. Пересечение с другими автодорогами — разноуровневое.

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