Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что в ведомстве изучают возможности увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах высокого класса.

"В регионах есть прекрасные дороги, речь идёт о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории. Эти дороги по показателям ширины полосы, радиуса поворота, по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", — сказал Дитрих, не уточнив сроки, когда могут принять окончательное решение.