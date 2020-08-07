В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

С предложением запретить свободную продажу формы полицейских обратились в Госдуму общественники.

"Мы давно говорим о том, что свободную продажу форменного обмундирования нужно запретить. Пока она остается в свободном доступе, ее может купить абсолютно любой человек, в том числе по интернету, и воспользоваться ею в любых целях, например, для совершения преступлений под видом сотрудника полиции. Всё это подрывает доверие граждан к настоящим полицейским", — сказал председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Он считает, что любой психически неуравновешенный человек или просто клоун легко может выставить на посмешище людей, кто служит закону.