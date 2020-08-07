С предложением запретить свободную продажу формы полицейских обратились в Госдуму общественники.
"Мы давно говорим о том, что свободную продажу форменного обмундирования нужно запретить. Пока она остается в свободном доступе, ее может купить абсолютно любой человек, в том числе по интернету, и воспользоваться ею в любых целях, например, для совершения преступлений под видом сотрудника полиции. Всё это подрывает доверие граждан к настоящим полицейским", — сказал председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Он считает, что любой психически неуравновешенный человек или просто клоун легко может выставить на посмешище людей, кто служит закону.
"Получается, что любой психически неуравновешенный или просто клоун может без проблем выставить на посмешище людей, защищающих общественный порядок и безопасность. Также следует повышать ответственность за нелегальное ношение формы, сейчас она просто смешная и никого не останавливает. Форму сотрудника полиции должны надевать только те, кто может носить её по праву", — заключил Цветков.
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