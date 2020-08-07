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Эксперт: пособие для ухаживающих за инвалидами необходимо индексировать

Общество

Индексация пособий по безработице для тех, кто ухаживает за инвалидами, в России необходима. При этом все равно есть риск, что инфляция надбавки "съест".

Такое мнение высказала руководитель Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца" Елена Нига.

"Эта индексация очень нужна. Я могу сказать, что это актуально, потому что уровень инфляции все равно съедает. И сумма получается не такой большой. Если года два назад это казалось здорово и круто, то сейчас, конечно, уже так сказать нельзя. Это качество жизни ребенка, что ему можно будет позволить больше. Потому что все равно те услуги, в которых он нуждается, далеко не все предоставляются бесплатно.

Каждый как может, так и выкручивается для того, чтобы обеспечить достаточный уровень реабилитации или социализации ребенка. Мы сейчас всех ориентируем на то, чтобы включали с самого начала ребенка в социум. Не лечили-лечили, а все в комплексе изначально, потому что только тогда он успеет все навыки получить. Вместе с тем коэффициент эффективности повысится, потому что ребенок будет замотивирован на общение", — пояснила эксперт.

Напомним, в Госдуме предложили увеличить пособие по безработице для ухаживающих за инвалидами в 8 раз. Новое пособие должно быть не меньше 10 тысяч рублей.

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