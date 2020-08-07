Проживающая во Флориде 60-летняя Доун Хабшер рассказала, как "остановить время" и сохранить "вечную молодость". Секрет оказался довольно прост. По словам женщины, она регулярно занимается спортом, не ест вредную пищу, ухаживает за своей кожей, следит за режимом сна и пьет много воды. Об этом пишет Daily Mail.
У Хабшер есть 30-летняя дочь: женщина отмечает, что нередко прохожие принимают их за близняшек.
"Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит", — призналась Доун.
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