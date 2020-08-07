Умер актер из "Ромео и Джульетты" Брент Карвер

В 68 лет ушел из жизни канадский актер Брент Карвер. Телезрителям он запомнился своими ролями в кинолентах "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона" и других, передает РИА Новости.

"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", — говорится в сообщении его родных.

Причина смерти не уточняется.