На Алтае детский лагерь признали нелегальным и закрыли

Работу детского лагеря у села Манжерока в Республике Алтай, где отдыхали 60 детей, сотрудники Роспотребнадзора сочли нелегальной и её приостановили.

"Сотрудники Роспотребнадзора в составе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Алтай пресекли деятельность несанкционированного детского лагеря в селе Манжероке в Майминском районе. На момент проверки в лагере находились 61 несовершеннолетний ребенок от 6 до 16 лет и девять сопровождающих совершеннолетних людей", — говорится в сообщении ведомства.

В лагере отдыхали дети из Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области. Руководство подало уведомление в Роспотребнадзор перед открытием турбазы, но не упомянуло детский лагерь, запрет на работу которых в республике действует до сих пор.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм, в детском лагере проводились массовые мероприятия.