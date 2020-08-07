В городе Мыски Кемеровской области решили не завершать капремонт трехэтажного здания школы, которое рухнуло в процессе работ в июле этого года.
"После обрушения наружной стены было проведено обследование здания, специалисты сделали выводы о невозможности дальнейшей эксплуатации школы. Строительство новой школы запланировано на 2021 год, предварительный срок сдачи объекта IV квартал 2021 года", — сообщается в четверг на официальном сайте муниципалитета Мысков.
Проект новой школы намерены сделать к концу этого года. Об источниках финансирования и стоимость строительства нового здания образовательного учреждения в информации муниципалитета Мысков не указывается.
Ранее сообщалось, что рухнувший в городе Свободном Амурской области 1982 года постройки мост не восстановят, а построят новый, стоимостью 1,1 млрд рублей.
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