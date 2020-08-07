Эколог прокомментировал слова миллиардера о "катастрофе страшнее COVID"

Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов считает, что человечество справится с экологическим кризисом.

"Нашего интеллектуального потенциала, уверен, хватит, чтобы найти пути решения этой глобальной проблемы", — заявил эколог Усманов.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявлял, что изменения климата могут более пагубно повлиять на планету, чем коронавирус.