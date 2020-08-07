Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов считает, что человечество справится с экологическим кризисом.
"Нашего интеллектуального потенциала, уверен, хватит, чтобы найти пути решения этой глобальной проблемы", — заявил эколог Усманов.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявлял, что изменения климата могут более пагубно повлиять на планету, чем коронавирус.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.