Россия сняла ограничения на госзакупки некоторых импортных лекарств

Накануне правительство России сняло ограничения на госзакупки некоторых импортных медикаментов. Это жизненно необходимые лекарства. Прежде некоторое время эти лекарства не могли быть представлены для госзакупок, если их аналоги производятся в странах Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС).

"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

В число препаратов, на госзакупки которых больше не действуют ограничения, вошли:

филграстим;

каспофунгин;

микафунгин;

карбоплатин;

вориконазол;

севофлуран;

ритуксимаб;

флударабин.

Эти медикаменты назначают при злокачественных новообразованиях, а также для лечения некоторых заболеваний у детей.