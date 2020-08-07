Накануне правительство России сняло ограничения на госзакупки некоторых импортных медикаментов. Это жизненно необходимые лекарства. Прежде некоторое время эти лекарства не могли быть представлены для госзакупок, если их аналоги производятся в странах Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС).
"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
В число препаратов, на госзакупки которых больше не действуют ограничения, вошли:
Эти медикаменты назначают при злокачественных новообразованиях, а также для лечения некоторых заболеваний у детей.
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