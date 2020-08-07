Пригожин подтвердил теплые отношения с Лукашенко

Бизнесмен из Северной столицы Евгений Пригожин рассказал об отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, ответив на запрос Федерального агентства новостей. Ранее белорусский лидер рассказал о хороших взаимоотношениях с петербургским предпринимателем.

Пригожин подтвердил слова Лукашенко. Также он отметил, что перед выборами на главу республики оказывается большое давление из-за рубежа. Бизнесмен твердо убежден, что ряд западных стран предпринимает попытки по манипулированию лидером Белоруссии. Невзирая на это, он уверен, что КГБ республики и сам Александр Лукашенко смогут найти выход из сложившейся ситуации.

Накануне Лукашенко дал большое интервью украинскому телеведущему и журналисту Дмитрию Гордону. В нем он охарактеризовал отношения с Пригожиным как хорошие. Помимо этого, Лукашенко назвал президента России Владимира Путина старшим братом и сделал акцент на том, что Путин никогда не оказывал на него давления.

В заключение глава республики добавил, что он и Путин "очень хорошие друзья", которые могут высказать друг другу все, что считают нужным.