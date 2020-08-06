В Министерстве здравоохранения разработали новые требования к автомобильной аптечке. Как отмечает ведомство, в ней обязательно должны быть нестерильные бинты разных размеров, упаковка стерильных салфеток, бактерицидный лейкопластырь и стерильный перевязочный пакет. Об этом пишет телеканал "360".
В перечне Минздрава также значатся средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), устройство для искусственного дыхания и жгуты.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.