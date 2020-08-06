Росгвардеец Дмитрий Крылов в Саратове нашел и спас полуторагодовалого мальчика. Малыш, выдавив москитную сетку, выпал из окна.
"Сотрудник Росгвардии, капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития", — говорится в сообщении пресс-службы саратовского управления Росгвардии.
В силовом ведомстве рассказали, что утром, 6 августа, Крылов вышел из подъезда и направился к машине, припаркованной во дворе. Капитан услышал, как из кустов доносились слабые хрипы. Подойдя ближе, Дмитрий увидел лежащего на земле малыша. Рядом с мальчиком валялась оконная москитная сетка.
"Дмитрий незамедлительно вызвал спасательные службы и оказал ребенку доврачебную помощь. Прибывшие медики госпитализировали мальчика", — отмечается в пресс-релизе.
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