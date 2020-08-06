Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
В США могут перенести предвыборные дебаты
Михаил Дегтярёв посчитал свои рукопожатия
"Матч ТВ" бесплатно покажет 60 матчей нового сезона
Ветеран КГБ СССР обратился к белорусским коллегам
Ефремов признался, что выпивал перед аварией
Вологодских коров будут доить шесть роботов
Разин посмеялся над доходами Шнурова, Билана и Крида
В Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Кандидатом на выборы депутатов гордумы Ростова выдвинули терьера

Общество

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов решил в шутку выдвинуть свою собаку по кличке Пиксель кандидатом в депутаты городской думы.

В прошлом году Пименов хотел баллотироваться в депутаты, но избирательная комиссия не приняла его документы. А чуть раньше в его семье появился щенок породы бостонский терьер.

"Позже возникла идея — почему бы его не позиционировать как кандидата в депутаты? Тем более, что кандидаты обычно на наш район (Военвед) доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", — рассказал хозяин собаки.

Сергей и его друзья разработали для Пикселя сайт, открыли страницы в соцсетях и выработали стратегию на предвыборную кампанию. В программе есть такие пункты, как "отменить ошейники и поводки для мелких пород" и "разрешить гонять кошек". Пименов говорит, что этой программой он хотел решить проблему площадок для выгула собак, которых, по его словам, "на весь Ростов всего три".

Последние материалы
В США могут перенести предвыборные дебаты
Михаил Дегтярёв посчитал свои рукопожатия
"Матч ТВ" бесплатно покажет 60 матчей нового сезона
Кандидатом на выборы депутатов гордумы Ростова выдвинули терьера
Ветеран КГБ СССР обратился к белорусским коллегам
Ефремов признался, что выпивал перед аварией
Вологодских коров будут доить шесть роботов
В Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Разин посмеялся над доходами Шнурова, Билана и Крида
У РПЛ нет конкретного плана на случай второй волны коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Новости Белоруссии
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Провокации спецслужб Запада: возможен ли адекватный ответ
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Медведев призывает единороссов общаться в реальности
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Прокурорский безнадзор: Кто помогает "Сибантрациту" скрывать экологические преступления?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ