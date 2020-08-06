Кандидатом на выборы депутатов гордумы Ростова выдвинули терьера

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов решил в шутку выдвинуть свою собаку по кличке Пиксель кандидатом в депутаты городской думы.

В прошлом году Пименов хотел баллотироваться в депутаты, но избирательная комиссия не приняла его документы. А чуть раньше в его семье появился щенок породы бостонский терьер.

"Позже возникла идея — почему бы его не позиционировать как кандидата в депутаты? Тем более, что кандидаты обычно на наш район (Военвед) доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", — рассказал хозяин собаки.

Сергей и его друзья разработали для Пикселя сайт, открыли страницы в соцсетях и выработали стратегию на предвыборную кампанию. В программе есть такие пункты, как "отменить ошейники и поводки для мелких пород" и "разрешить гонять кошек". Пименов говорит, что этой программой он хотел решить проблему площадок для выгула собак, которых, по его словам, "на весь Ростов всего три".