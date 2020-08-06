Профсоюзы призвали государство гарантировать справедливую оплату труда

Профсоюзы предлагают распространить гарантию справедливой оплаты на всех работников, независимо от статуса занятости. Об этом говорится в публикации Профсоюзной федерации, которую возглавляет Павел Шмаков.

"Распространить государственные гарантии на всех трудящихся, независимо от их статуса занятости или договорных отношений. Государство должно проявить заботу о соблюдении основополагающих прав, достойном прожиточном минимуме и справедливой плате за работу, ограничении максимальной продолжительности дня, безопасности труда, защите персональных данных", — говорится в публикации на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По мнению профсоюзов, в законах о трудовых отношениях термин "работник" надо расширить самозанятыми, работающими по договору, занимающимися надомным или дистанционным трудом, а также работающими временно или неполное рабочее время.