Пригожин предложил США сделку на 2,4 млрд долларов

Издание "Страна Советов" попросила бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео. Дипломат обещал выплатить 10 млн долларов за данные о тех, кто участвовал во вмешательстве в электоральные процессы в США.

Ответ российского предпринимателя опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин отметил, что не отказался бы от вознаграждения. Бизнесмен сообщил, что готов сотрудничать с Госдепом США, но на определенных условиях. Предприниматель заявил, что может располагать информацией о 15 лицах, вероятно, причастных к вмешательству в американские выборы.

"За это я хочу получить 15 раз по 10 миллионов долларов", — заявил он.

При этом предприниматель поставил условие: для начала Госдепу придется разблокировать его счета, куда бы могли поступить деньги. По его словам, если в США получат данные, то Вашингтону не придется снимать санкции с определенных персон. Пригожин подчеркнул, что представители Госдепа могут прислать ответ в пресс-службу компании "Конкорд".

"Кроме того, мне известны 15 лиц, каждый из которых может назвать еще по 15 граждан, вероятно, причастных к вмешательству", — добавил бизнесмен.

По подсчетам Пригожина, представители США должны перевести на его счет 2,4 млрд долларов.

Россию до сих пор подозревают во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. На мнение первых лиц США не повлияло даже провальное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, на которое было потрачено более 30 млн долларов налогоплательщиков. Сам Мюллер признал, что связи Дональда Трампа и Кремля подтвердить не удалось.