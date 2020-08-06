В отелях Сочи появятся контейнеры для утилизации СИЗ

Корпорация "Росхимзащита" Госкорпорации Ростех начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах. Пилотный проект по внедрению новинки реализуется с участием отелей курорта "Роза Хутор" в Сочи.

Изделие представляет собой стальной бокс, созданный по антивандальной технологии. Внутри контейнера закреплена герметичная емкость — прочный пакет, где содержится бесхлорное и бесспиртовое средство нового поколения, специально предназначенное для дезинфекции средств индивидуальной защиты. Новинка создана специалистами "Росхимзащиты" совместно с Группой компаний "Экобокс" с учетом всех требований и предписаний Роспотребнадзора.

"В условиях пандемии вопрос утилизации одноразовых средств индивидуальной защиты остро стоит во всем мире. Особенно это актуально для общественных мест, где работники и посетители обязаны носить маски и перчатки. Чтобы решить эту проблему, совместно с партнерами мы создали надежное и эффективное устройство — специализированный антивандальный контейнер. Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Роза Хутор" в Сочи станет первым в России курортом, внедрившим систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты. В каждом отеле курорта будут установлены по два специализированных контейнера — в лобби для гостей и на служебном входе для персонала.