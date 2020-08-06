Семилетнюю героиню из Тулы наградили путевкой в "Артек"

Семилетнюю Дарью Павлову из Тулы за спасение тонущего в бассейне малыша наградили путевкой в детский лагерь "Артек". Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее сообщалось, что инцидент случился в частном отеле около Судака на востоке Крымского полуострова. Мальчик, катавшийся на самокате вокруг бассейна, неожиданно упал в него. Дарья находилась рядом, она бросилась в воду прямо в платье и спасла малышу жизнь.

"Сегодня мы награждаем настоящую героиню — семилетнюю Дашу Павлову, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая, не задумываясь, приняла сложное решение! Такие поступки должны награждаться, поэтому искренне рад вручить Даше подарочный сертификат на приобретение спортивной одежды и путевку в МДЦ "Артек" на следующий год с возможностью самостоятельно выбрать смену, которая будет наиболее удобна", — написал Аксёнов.

Накануне Павлову наградили сотрудники Управления СК по Крыму и Севастополю. Следователи, также как и Аксёнов, выразили благодарность родителям Даши за ее воспитание.