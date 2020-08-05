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Эксперт: "В России не будут вводить дистанционное обучение"

Общество

Сегодня многих интересует вопрос — будут ли школы переводить на дистанционное обучение в случае возникновения второй волны коронавируса. Ситуацию прокомментировал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков.

"Во-первых, уже сам господин Кравцов заявил, что никакой удалёнки не будет. Это официальное заявление Министерства просвещения России о том, что с 1 сентября школы начнут работать в нормальном режиме.

Видимо, они этот вопрос уже обсуждали с правительством, Роспотребнадзором и Минздравом России.

Во-вторых, что касается возможных дальнейших вариантов, если вдруг снова будет эпидемия коронавируса. В сентябре в 14 российских регионах начинается эксперимент дистанционного обучения. Программа эксперимента написана на 27 страницах. На данный момент она не доработана до конца.

Кроме того, для эксперимента взяты регионы, в которых нет даже элементарной связи.

В-третьих, это подготовка кадров. Такой системы переподготовки педагогических кадров у нас пока нет. Во всем мире нигде не существует такой системы, потому что ни европейские образовательные сообщества, ни даже американские не хотят переходить на дистанционную систему образования.

Европа вообще категорически отказалась от этой системы, поэтому неслучайно на последнем заседании Совета по образованию и науки президент России сказал о том, что всё-таки главной и основной образовательной моделью останется система очного образования, то есть учитель, ученики.

Дистанционное обучение может быть только в режиме чрезвычайной ситуации и лишь в отдельных регионах, в исключительных случаях и на очень короткий промежуток времени. Вводить её по всей территории России никогда у нас никто не будет", — заключил эксперт.

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