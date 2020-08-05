Цеков предложил россиянам исследовать Крым вместо Турции

После информации об увеличении числа заразившихся коронавирусом в Турции член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков отметил, что отечественные курорты качественнее и безопаснее для россиян, нежели турецкие.

О том, что в Турции прибавилось заражённых, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Это произошло сразу после открытия авиасообщения между Россией и Турцией и может привести к обратному закрытию. Цеков считает, что стоит изучить отечественный туристический рынок.

"Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Представьте, что человек заболел. Одно дело он на родине заболел, а другое — за границей. Как ему там придется? Я считаю, что выбирать нужно однозначно в пользу российских курортов — Крым и Краснодарский край", — отмечает сенатор.

Неприятным дополнением к вирусу могут стать и криминальные настроения в регионе. Недавно в Стамбуле произошла серия перестрелок и нападений, плюс ко всему там распространено домашнее насилие. Сергей Цеков, сравнивая море, цены и безопасность, не видит смысла подвергать себя опасности в Турции и считает, что российский отдых в разы лучше.

По данным Ирины Тюриной, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, сегодня значительно меньше людей выбирают проведение отпуска на турецком берегу. Закрытые границы позволили изучить российские туристические направления и открыть для себя, что они не уступают заграничным.

"У нас в Крыму прекрасное северное побережье, прекрасные пляжи и погодные условия. Многие места неизведаны даже крымчанами", — рассуждает Цеков.

Ехать в Турцию не советует и член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Если угроза вспышки коронавируса подтвердится, то небо между Россией и курортом придётся закрыть. Сенатор Цеков просит внимательно отнестись к выбору места проведения отпуска.

"Нужно очень серьезно думать над поездкой с учетом обстановки. Но если человек хочет отдохнуть и взвесил все за и против, то на сегодняшний день самый лучший отдых — в России", — заключил Цеков.

Напомним, что с 1 августа разрешены перелёты в Турцию, но россиянам не рекомендуют туда летать, пока эпидемиологическая ситуация не прояснится. Некоторые эксперты полагают, что осенью нас ждёт вторая волна заболеваний, которую могут привезти как раз из Турции.