Цеков предложил россиянам исследовать Крым вместо Турции

После информации об увеличении числа заразившихся коронавирусом в Турции член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков отметил, что отечественные курорты качественнее и безопаснее для россиян, нежели турецкие.
О том, что в Турции прибавилось заражённых, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Это произошло сразу после открытия авиасообщения между Россией и Турцией и может привести к обратному закрытию. Цеков считает, что стоит изучить отечественный туристический рынок.
"Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Представьте, что человек заболел. Одно дело он на родине заболел, а другое — за границей. Как ему там придется? Я считаю, что выбирать нужно однозначно в пользу российских курортов — Крым и Краснодарский край", — отмечает сенатор.
Неприятным дополнением к вирусу могут стать и криминальные настроения в регионе. Недавно в Стамбуле произошла серия перестрелок и нападений, плюс ко всему там распространено домашнее насилие. Сергей Цеков, сравнивая море, цены и безопасность, не видит смысла подвергать себя опасности в Турции и считает, что российский отдых в разы лучше.
По данным Ирины Тюриной, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, сегодня значительно меньше людей выбирают проведение отпуска на турецком берегу. Закрытые границы позволили изучить российские туристические направления и открыть для себя, что они не уступают заграничным.
"У нас в Крыму прекрасное северное побережье, прекрасные пляжи и погодные условия. Многие места неизведаны даже крымчанами", — рассуждает Цеков.
Ехать в Турцию не советует и член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Если угроза вспышки коронавируса подтвердится, то небо между Россией и курортом придётся закрыть. Сенатор Цеков просит внимательно отнестись к выбору места проведения отпуска.
"Нужно очень серьезно думать над поездкой с учетом обстановки. Но если человек хочет отдохнуть и взвесил все за и против, то на сегодняшний день самый лучший отдых — в России", — заключил Цеков.
Напомним, что с 1 августа разрешены перелёты в Турцию, но россиянам не рекомендуют туда летать, пока эпидемиологическая ситуация не прояснится. Некоторые эксперты полагают, что осенью нас ждёт вторая волна заболеваний, которую могут привезти как раз из Турции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.