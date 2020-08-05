Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мануальный терапевт дал советы по выбору обуви
Под Полтавой пьяный "атошник" захватил в заложники жену и тёщу
В Крыму наградили семилетнюю тулячку за спасение малыша
На Камчатке чиновников лишили служебного транспорта
"Спартак" договорился о подписании бразильского защитника Гуги
Начальник порта Бейрута прокомментировал слухи о пиротехнике
Британские кинотеатры начнут показывать фильмы в формате 4DX
Вскоре российские автомобилисты узнают, что такое экодук
Павлюченкова отказалась от US Open из-за коронавируса

Цеков предложил россиянам исследовать Крым вместо Турции

Общество

После информации об увеличении числа заразившихся коронавирусом в Турции член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков отметил, что отечественные курорты качественнее и безопаснее для россиян, нежели турецкие.

О том, что в Турции прибавилось заражённых, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Это произошло сразу после открытия авиасообщения между Россией и Турцией и может привести к обратному закрытию. Цеков считает, что стоит изучить отечественный туристический рынок.

"Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Представьте, что человек заболел. Одно дело он на родине заболел, а другое — за границей. Как ему там придется? Я считаю, что выбирать нужно однозначно в пользу российских курортов — Крым и Краснодарский край", — отмечает сенатор.

Неприятным дополнением к вирусу могут стать и криминальные настроения в регионе. Недавно в Стамбуле произошла серия перестрелок и нападений, плюс ко всему там распространено домашнее насилие. Сергей Цеков, сравнивая море, цены и безопасность, не видит смысла подвергать себя опасности в Турции и считает, что российский отдых в разы лучше.

По данным Ирины Тюриной, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, сегодня значительно меньше людей выбирают проведение отпуска на турецком берегу. Закрытые границы позволили изучить российские туристические направления и открыть для себя, что они не уступают заграничным.

"У нас в Крыму прекрасное северное побережье, прекрасные пляжи и погодные условия. Многие места неизведаны даже крымчанами", — рассуждает Цеков.

Ехать в Турцию не советует и член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Если угроза вспышки коронавируса подтвердится, то небо между Россией и курортом придётся закрыть. Сенатор Цеков просит внимательно отнестись к выбору места проведения отпуска.

"Нужно очень серьезно думать над поездкой с учетом обстановки. Но если человек хочет отдохнуть и взвесил все за и против, то на сегодняшний день самый лучший отдых — в России", — заключил Цеков.

Напомним, что с 1 августа разрешены перелёты в Турцию, но россиянам не рекомендуют туда летать, пока эпидемиологическая ситуация не прояснится. Некоторые эксперты полагают, что осенью нас ждёт вторая волна заболеваний, которую могут привезти как раз из Турции.

Последние материалы
Максим Галкин похвастался спортивным мотоциклом марки BMW
Мануальный терапевт дал советы по выбору обуви
Цеков предложил россиянам исследовать Крым вместо Турции
Прокурорский безнадзор: Кто помогает "Сибантрациту" скрывать экологические преступления?
В Волгограде волонтёры исполнили заветную мечту ребёнка-инвалида
Рождаемость — помогут ли ма﻿териальные стимулы?
Дальнобойщик из Якутии, защищаясь от медведя, убил его ножом
Под Полтавой пьяный "атошник" захватил в заложники жену и тёщу
Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против
В Крыму наградили семилетнюю тулячку за спасение малыша
Популярное
Новости Белоруссии
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.

"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Новости Украины
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Бывший СССР
Белоруссия и Россия стягивают войска к общей границе
Экономика и бизнес
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко Василий Амирджанов В Улан-Удэ вернется агитпроп советских времен Василий Амирджанов Любовь Степушова Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает Любовь Степушова
Комментарии
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Температура воздуха в Москве прогреется до 28 градусов
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ