Дальнобойщик из Якутии, защищаясь от медведя, убил его ножом

В Алданском районе Якутии 37-летний Иван Кириллин, обороняясь от напавшего медведя, смог убить его ножом и остаться в живых.

Иван рассказал местным СМИ, что это произошло, когда он гостил у родственников-оленеводов. В день нападения животного мужчина собирал в лесу голубику.

"Когда я увидел, что медведь бежит в мою сторону, то я начал убегать. Пытался обороняться палками, прятался за деревьями, но он продолжал нападать. Проще говоря, он хотел меня съесть. В итоге началась борьба, я достал нож и нанес ему удары. Несмотря на то, что медведь еще был молодым, года полтора максимум, он был очень сильным и агрессивным. Был ростом с меня. Никогда не забуду эту встречу", — рассказал Иван Кириллин.

Кириллин родился в Горном улусе, работает дальнобойщиком. После встречи с хозяином тайги Иван не пострадал: медведь лишь разорвал ему одежду.