Фальсификации на выборах предложили приравнять к госизмене

Усиленная ответственность за фальсификации вплоть до уголовной обеспечит чистоту выборов. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ.

Афонин считает, что надо сделать удобным голосование для граждан. Сейчас главная проблема состоит в том, что люди не верят в результаты выборов, полагает зампред ЦК КПРФ.

"Люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы. Нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, к захвату власти, чтобы не условными сроками отделывались, а получали реальные", — сказал Афонин.

КПРФ выдвинула в 16 регионах своих кандидатов на выборы губернаторов 13 сентября. В 11 субъектах Федерации коммунисты не испытали никаких проблем с их регистрацией. В пяти регионах у выдвиженцев КПРФ возникли проблемы с прохождением муниципального фильтра. Коммунисты подают в суды на избирательные комиссии в этих пяти субъектах Федерации.