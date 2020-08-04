Выставленные на продажу данные миллиона россиян оказались фейковыми

Оказались фейковыми данные более миллиона участников голосования, которые выставили на продажу в "теневом" интернете. Об этом проинформировал глава штаба по наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции России Илья Массух.

"Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Утечка произошла при передачи данных в участковые комиссии во время сверки списков для исключения двойного голосования. В базе были представлены не персональные данные, а номера паспортов", — рассказал Массух.

Он выразил уверенность, что опасных последствий при утечке номеров паспортов нет. Для того, чтобы подобное не повторилось, нужно усилить шифрование и ответственность.