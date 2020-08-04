Названы города РФ, в которых мужчины страдают от домогательств женщин

Агентство Zoom Market провело опрос мужчин в 20 крупных городах России, им задали вопросы: подвергались ли они домогательствам со стороны женщин, и где это происходило?

"Чаще всего дамы преследуют представителей сильного пола на работе (48%), а также в барах и ресторанах (35%), в гостях (11%) и общественном транспорте (6%). При этом больше всего от женского давления страдают мужчины от 25 до 34 лет (71%) и совсем молодые люди от 18 до 24 (19%). Более старшим реже приходится сталкиваться с домогательствами: от 45 до 54 лет — 8%, от 35 до 44 лет — 2%, от 55 лет и старше — 1%", — говорится в результатах опроса.

По городам картина получилась следующая: самыми активными женщины оказались в Петербурге, Москве и Краснодаре. Меньше всего домогательств мужчины терпели в Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде.