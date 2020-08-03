Школьные карты можно будет пополнять наличными, заявили в Центробанке

Школьные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными деньгами. Об этом сообщил Банк России.

"Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными", — отмечается в сообщении финансового регулятора.

В Центробанке также проинформировали, что если транспортные карты пополняются наличными, то операторы могут до 1 октября скорректировать бизнес-модель.