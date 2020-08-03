Школьные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными деньгами. Об этом сообщил Банк России.
"Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными", — отмечается в сообщении финансового регулятора.
В Центробанке также проинформировали, что если транспортные карты пополняются наличными, то операторы могут до 1 октября скорректировать бизнес-модель.
"Банк России взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными. В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель", — говорится в пресс-релизе.
В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.