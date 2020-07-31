"Всю землю разворошили": фермер обвинил танкистов в порче сельхозугодий

Фермер Аркадий Дудов рассказал местным СМИ, что по его пашне и пастбищу не раз проехались танки и другая тяжелая военная техника.

Его землям нанесли огромный ущерб. Дудов — глава КФХ "Пахарь" в Краснопахаревском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области.

"Лет семь-восемь понадобится, чтобы восстановить плодородный слой. Рекультивация одного гектара — это 78 тысяч рублей! Техника распугала коров, двух телят так и не нашли. Из-за отсутствия искрогасителей техника сожгла мне 160 гектаров пастбища. Уничтожили еще 173 гектара поля, с которого я собирал по 30 центнеров зерна с гектара. Ещё 91 гектар пострадал", — возмутился аграрий.

Однажды он насчитал на своих полях 159 единиц техники. Он уверен, что сельскохозяйственные земли разворотила 20-я мотострелковая бригада и еще танковый батальон.

"Через мои земли проходит боевой маршрут, а не учебный — он должен использоваться при военном положении! Боевой короче, чем учебный, и позволяет сэкономить 42 тонны солярки", — уточнил Аркадий.

Фермер обратился с жалобой в военную прокуратуру и с заявлением — в суд.