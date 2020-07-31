Власти Москвы намерены усилить контроль за ношением масок в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования.
"Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок", — возмутился глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк также добавил, что в мае более 90% москвичей носили маски в общественных местах, а сейчас всего треть.
В московском метрополитене регулярно проходят масочные рейды. Контролеры предупреждают пассажиров, что в общественном транспорте необходимо надевать маски.
Напомним, с 9 июня в столице отменили введенные из-за коронавируса ограничения. Однако жителей города всё равно обязывают надевать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест.
Ранее "Правда.ру" писала, что проблему коронавируса в Москве решили.
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