Власти Москвы усилят контроль за масочным режимом в магазинах

Власти Москвы намерены усилить контроль за ношением масок в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования.

"Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок", — возмутился глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк также добавил, что в мае более 90% москвичей носили маски в общественных местах, а сейчас всего треть.

В московском метрополитене регулярно проходят масочные рейды. Контролеры предупреждают пассажиров, что в общественном транспорте необходимо надевать маски.

Напомним, с 9 июня в столице отменили введенные из-за коронавируса ограничения. Однако жителей города всё равно обязывают надевать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест.

Ранее "Правда.ру" писала, что проблему коронавируса в Москве решили.