Доктор наук объяснил опасность полного запрета на продажу алкоголя

Полный запрет на продажу алкоголя в Российской Федерации может привести к плачевным последствиям, заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Он считает, что так называемый "сухой закон" приводит к неконтролируемому производству суррогатного алкоголя, который опасен для здоровья, а также к теневому обороту этой продукции.

"Мое личное мнение — ограничивать продажу алкоголя необходимо, но полностью убирать его из оборота нецелесообразно. Мы знаем из истории времена, когда страны проходили через "сухой закон", знаем, к чему это приводило. Если мы серьезно ограничим продажу алкоголя, то возрастет производство суррогатной продукции", — рассказал Менделевич.

По мнению доктора медицинских наук, необходимые законы и другие правовые акты уже существуют и действуют. Например, есть ответственность вплоть до уголовной за производство и торговлю нелегальным алкоголем. Эти возможности нужно использовать, считает депутат.