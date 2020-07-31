На Урале актера в форме гаишника задержали настоящие сотрудники ДПС

Актер Роман Мыльников оделся в полицейскую форму для роли гаишника в съемках сериала и его задержали в Екатеринбурге реальные сотрудники ДПС. Об этом сообщает городская полиция.

Инцидент случился в Екатеринбурге на съемках сериала "Гриша Субботин". Артист снимался в сцене погони за преступником около Театра драмы, когда его остановили настоящие сотрудники ДПС.

В продюсерском центре "ЛАД", который снимает сериал, заявили, что произошло недоразумение. Сотрудники лада направились в полицию, чтобы выяснить обстоятельства задержания. Продюсеры выразили надежду, на быстрое разрешение конфликта.

Сотрудники правоохранительных органов дали свое объяснение произошедшему инциденту.

"В полицию поступило заявление о случившемся около Октябрьской площади конфликте. В потасовке принимал участие мужчина в форме. После обращения актера доставили в дежурную часть, после разбирательства отпустили", — говорится в сообщении отделения по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.