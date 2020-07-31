Актер Роман Мыльников оделся в полицейскую форму для роли гаишника в съемках сериала и его задержали в Екатеринбурге реальные сотрудники ДПС. Об этом сообщает городская полиция.
Инцидент случился в Екатеринбурге на съемках сериала "Гриша Субботин". Артист снимался в сцене погони за преступником около Театра драмы, когда его остановили настоящие сотрудники ДПС.
В продюсерском центре "ЛАД", который снимает сериал, заявили, что произошло недоразумение. Сотрудники лада направились в полицию, чтобы выяснить обстоятельства задержания. Продюсеры выразили надежду, на быстрое разрешение конфликта.
Сотрудники правоохранительных органов дали свое объяснение произошедшему инциденту.
"В полицию поступило заявление о случившемся около Октябрьской площади конфликте. В потасовке принимал участие мужчина в форме. После обращения актера доставили в дежурную часть, после разбирательства отпустили", — говорится в сообщении отделения по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".