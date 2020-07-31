Жительница Ярославской области обратились в больницу после того, как ее покусали ядовитые пауки. Об этом сообщает Центральная городская больница Ростова Великого.
34-летняя женщина рассказала, что была вынуждена прийти в медицинское учреждение, так как испытывала боль во всех мышцах.
"В ногу как будто кто-то уколол. После "укола" в ногу я увидела в траве маленького желтого паука. Сначала боль начала распространяться по ступне, а затем онемела вся нога. После боль разошлась по всему телу", — рассказала она.
Врачи пришли к выводу, что женщину укусил ядовитый паук сак. Ей придется провести определенное время в больничном стационаре.
За неделю это уже второй аналогичный случай, пишут местные СМИ. Ярославка, поступившая ранее с такими же симптомами, сумела быстро оправиться от укуса и отправилась домой.
"Желтый паук сак, размер которого около десяти миллиметров, является довольно ядовитым. Его укус, хотя и не смертелен, может вызывать острые болевые ощущения, а также в некоторых случаях лихорадку и аллергическую реакцию", — об этом говорится в статье "Википедии".
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".