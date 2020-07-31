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Укус паука уложил на больничную койку жительницу Ярославской области

Общество

Жительница Ярославской области обратились в больницу после того, как ее покусали ядовитые пауки. Об этом сообщает Центральная городская больница Ростова Великого.

34-летняя женщина рассказала, что была вынуждена прийти в медицинское учреждение, так как испытывала боль во всех мышцах.

"В ногу как будто кто-то уколол. После "укола" в ногу я увидела в траве маленького желтого паука. Сначала боль начала распространяться по ступне, а затем онемела вся нога. После боль разошлась по всему телу", — рассказала она.

Врачи пришли к выводу, что женщину укусил ядовитый паук сак. Ей придется провести определенное время в больничном стационаре.

За неделю это уже второй аналогичный случай, пишут местные СМИ. Ярославка, поступившая ранее с такими же симптомами, сумела быстро оправиться от укуса и отправилась домой.

"Желтый паук сак, размер которого около десяти миллиметров, является довольно ядовитым. Его укус, хотя и не смертелен, может вызывать острые болевые ощущения, а также в некоторых случаях лихорадку и аллергическую реакцию", — об этом говорится в статье "Википедии".

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