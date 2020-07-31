В Краснодаре в ненадлежащих условиях содержали экзотических животных — крокодилов, гиббона, лемуров, игуаны, обезьян. Об этом сообщила Генпрокуратура.
"Прокуратура Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В ходе проверки установлен факт содержания в здании бывшей гостиницы "Централь" без разрешительных документов экзотических животных ", — говорится в сообщении.
Некоторые животные содержались в вольерах, не соответствующих необходимым нормам и размерам. 11 крокодилов размещались в аквариуме, площадь которого составляла 9,8 кв. м. Мартышка, большой белорукий гиббон и игуана жили в одном вольере. У анаконды отсутствовал бассейн.
"Для животных отсутствовал кормовой рацион и режим кормления, отсутствовали сопроводительные документы. Ветеринарный пункт, а также условия для лечения и реабилитации больных животных не были созданы", — отметили в ведомстве.
Прокуратура направила исковое заявление в суд о запрете предоставлять выставочные услуги с использованием животных до устранения нарушений.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".