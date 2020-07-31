В бывшем отеле Краснодара содержали 11 голодных крокодилов и анаконду

В Краснодаре в ненадлежащих условиях содержали экзотических животных — крокодилов, гиббона, лемуров, игуаны, обезьян. Об этом сообщила Генпрокуратура.

"Прокуратура Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В ходе проверки установлен факт содержания в здании бывшей гостиницы "Централь" без разрешительных документов экзотических животных ", — говорится в сообщении.

Некоторые животные содержались в вольерах, не соответствующих необходимым нормам и размерам. 11 крокодилов размещались в аквариуме, площадь которого составляла 9,8 кв. м. Мартышка, большой белорукий гиббон и игуана жили в одном вольере. У анаконды отсутствовал бассейн.

"Для животных отсутствовал кормовой рацион и режим кормления, отсутствовали сопроводительные документы. Ветеринарный пункт, а также условия для лечения и реабилитации больных животных не были созданы", — отметили в ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о запрете предоставлять выставочные услуги с использованием животных до устранения нарушений.