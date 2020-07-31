Росреестр при разработке законопроекта о географических названиях учтёт опыт голосования, которое проводилось для присвоения имён российским аэропортам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росреестр начал разрабатывать проект закона о наименованиях географических объектов. Действующий правовой акт, по мнению госслужащих, устарел. В новом законе планируется обозначить применение цифровых технологий.

"В законопроекте планируется зафиксировать применение ранее использованного успешного подхода к выбору наименований географических объектов путём голосования, который был реализован при присвоении аэропортам России имён выдающихся деятелей в рамках проекта "Великие имена России".

Решения о присвоении названий географическим объектам смогут принимать не только федеральные, но и региональные органы власти", — рассказали в пресс-службе.