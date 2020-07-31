В Петербурге на День ВДВ отключат фонтаны, чтобы не купались десантники

Муниципальное коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" остановит работу нескольких городских фонтанов на сутки с 9 часов утра 2 августа. Отключение произойдет в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба городского Водоканала.

На предприятии решили, что отключат фонтаны в центре Петербурга: в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. При этом, отметили в "Водоканале", в случае массовых купаний в других городских фонтанах, их работа также может быть остановлена.