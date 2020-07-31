Муниципальное коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" остановит работу нескольких городских фонтанов на сутки с 9 часов утра 2 августа. Отключение произойдет в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба городского Водоканала.
На предприятии решили, что отключат фонтаны в центре Петербурга: в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. При этом, отметили в "Водоканале", в случае массовых купаний в других городских фонтанах, их работа также может быть остановлена.
"2 августа с 9:00 мск по 00:00 мск и 3 августа с 00:00 мск по 9:00 мск будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", — говорится в пресс-релизе.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".