С 3 августа жители нескольких российских регионов не смогут пополнить наличными транспортные карты. Об этом рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

Пополнить проездную карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через интернет. Держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, не смогут пополнять свои кошельки с помощью наличных.

"Ограничения по пополнению электронных кошельков наличными вводятся из-за изменений в законе "О национальной платёжной системе". Запрет на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными, который вступает в силу 3 августа, распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов, вне зависимости от их назначения.

Таким образом, под запрет попадёт и пополнение наличными значительного числа транспортных карт, карт школьников и других инструментов. Чтобы вывести их из-под этого запрета, необходимо принимать поправки в закон", — рассказал Достов.