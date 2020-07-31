Женщина случайно проглотила вилку, вытащили столовый прибор хирурги

Женщина попыталась при помощи вилки вызвать у себя рвоту и случайно ее проглотила. Произошло это в городе Ишим Тюменской области, а стало известно из сообщения больницы на сайте облздрава.

"26-летняя девушка поступила в учреждение в час ночи. Она объяснила, что съела много жирной еды, поэтому пыталась спровоцировать рвоту с помощью вилки, но прибор выскользнул у нее из рук. Рентген подтвердил ее слова", — говорится в сообщении облздрава.

Вилку не удалось извлечь при помощи эндоскопа. Она успела опуститься в желудок, поэтому специалисты решили провести срочную полостную операцию, она заняла 35 минут.