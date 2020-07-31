Женщина попыталась при помощи вилки вызвать у себя рвоту и случайно ее проглотила. Произошло это в городе Ишим Тюменской области, а стало известно из сообщения больницы на сайте облздрава.
"26-летняя девушка поступила в учреждение в час ночи. Она объяснила, что съела много жирной еды, поэтому пыталась спровоцировать рвоту с помощью вилки, но прибор выскользнул у нее из рук. Рентген подтвердил ее слова", — говорится в сообщении облздрава.
Вилку не удалось извлечь при помощи эндоскопа. Она успела опуститься в желудок, поэтому специалисты решили провести срочную полостную операцию, она заняла 35 минут.
"Пациентке повезло, потому что острые края прибора не повредили стенки желудка — в противном случае у нее мог бы начаться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Я за свою практику впервые извлекал вилку из желудка, чаще это происходит с теми, кто находится в местах лишения свободы", — рассказал хирург тюменской областной больницы Талех Юсифов.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".