Петербург отстает от многих других регионов России по количеству независимых выставок. Такое мнение во время онлайн-дискуссии высказала Лиза Савина, продюсер и соучредитель фонда Sparta.
"Ситуация в Северной столице — это "арт-дистрофия", в городе открывается крайне мало выставок от независимых кураторов с нетрадиционным взглядом. Петербургу пора увеличивать темп выставочной деятельности", — поделилась своим мнением Лиза Савина.
Общественные пространства в Петербурге открылись еще 6 июля. Участники дискуссии в агентстве ТАСС поспорили о том, какие мероприятия нужны Петербургу после пандемии.
"Нужно провести мероприятие о кризисных моментах в истории человечества. Такая экспозиция позволила бы зрителям переосмыслить текущий кризис, увидев и изучив прецеденты", — уверена директор благотворительного фонда культуры и искусства "Про Арте" Елена Коловская.
Координатор рабочей группы "Что делать?" Дмитрий Виленский предложил провести смелые выставки на социально-политические темы.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".