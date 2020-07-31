В Петербурге наблюдается "арт-дистрофия", заявил эксперт

Петербург отстает от многих других регионов России по количеству независимых выставок. Такое мнение во время онлайн-дискуссии высказала Лиза Савина, продюсер и соучредитель фонда Sparta.

"Ситуация в Северной столице — это "арт-дистрофия", в городе открывается крайне мало выставок от независимых кураторов с нетрадиционным взглядом. Петербургу пора увеличивать темп выставочной деятельности", — поделилась своим мнением Лиза Савина.

Общественные пространства в Петербурге открылись еще 6 июля. Участники дискуссии в агентстве ТАСС поспорили о том, какие мероприятия нужны Петербургу после пандемии.

"Нужно провести мероприятие о кризисных моментах в истории человечества. Такая экспозиция позволила бы зрителям переосмыслить текущий кризис, увидев и изучив прецеденты", — уверена директор благотворительного фонда культуры и искусства "Про Арте" Елена Коловская.

Координатор рабочей группы "Что делать?" Дмитрий Виленский предложил провести смелые выставки на социально-политические темы.