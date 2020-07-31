Голубого тунца весом 184 кг выловили на Южных Курилах

Голубой тунец весом 184 килограмма впервые доставлен во Владивостокский морской рыбный порт. Эта большая рыба попалась в трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил, сообщила пресс-служба ОАО "Владморрыбпорт".

"К причалу ОАО "Владморрыбпорт" пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник №2. Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил", — отмечается в сообщении порта.

Всего дальневосточникам за рейс удалось поймать 13 крупных рыб общим весом около 2567 килограммов. По информации рыбаков, это огромное достижение.