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Голубого тунца весом 184 кг выловили на Южных Курилах

Общество

Голубой тунец весом 184 килограмма впервые доставлен во Владивостокский морской рыбный порт. Эта большая рыба попалась в трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил, сообщила пресс-служба ОАО "Владморрыбпорт".

"К причалу ОАО "Владморрыбпорт" пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник №2. Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил", — отмечается в сообщении порта.

Всего дальневосточникам за рейс удалось поймать 13 крупных рыб общим весом около 2567 килограммов. По информации рыбаков, это огромное достижение.

"Тихоокеанский голубой тунец — второй по величине после обыкновенного тунца представитель своего рода, максимальная зарегистрированная длина составляет 3 м, а масса 450 кг. Ценный промысловый вид. Этот вид тунца обитает в северной части Тихого океана. К берегам российского Приморья и юга Сахалина подходят в основном в летние месяцы", — говорится в "Википедии".

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