Роман "Мастер и Маргарита" стал самой читаемой книгой в колониях

Федеральная служба исполнения наказания в рамках акции "Твои друзья — книги" подготовила рейтинг книг, которые пользуются наибольшей популярностью у заключённых. Первое место в списке занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В топ-10 популярных у осужденных книг вошли:

"Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" (Фёдор Достоевский) ;

; "Война и мир", "Анна Каренина" и "Воскресенье (Лев Толстой) ;

; "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" (Александр Дюма) ;

; "Отверженные" (Виктор Гюго);

"Тихий Дон" (Михаил Шолохов).

Также осуждённые интересуются и современной литературой — произведениями Бориса Акунина и Дарьи Донцовой.

Среди поэтов наиболее в колониях больше всего любят стихи Сергея Есенина, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Осуждённые мужчины предпочитают историческую и приключенческую литературу, а также фантастику и детективы. Женщины больше любят любовные романы, а те, кто содержатся в воспитательных колониях — книги о приключениях.