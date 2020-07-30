Федеральная служба исполнения наказания в рамках акции "Твои друзья — книги" подготовила рейтинг книг, которые пользуются наибольшей популярностью у заключённых. Первое место в списке занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
В топ-10 популярных у осужденных книг вошли:
Также осуждённые интересуются и современной литературой — произведениями Бориса Акунина и Дарьи Донцовой.
Среди поэтов наиболее в колониях больше всего любят стихи Сергея Есенина, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.
Осуждённые мужчины предпочитают историческую и приключенческую литературу, а также фантастику и детективы. Женщины больше любят любовные романы, а те, кто содержатся в воспитательных колониях — книги о приключениях.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.