Депутат предложил ввести ценз оседлости для кандидатов в губернаторы

Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов предложил устанавливать ценз оседлости не менее десяти лет для кандидатов в губернаторы. Об этой инициативе он написал на своей странице в "Инстаграм"

"Я считаю, что губернатором региона должен быть человек, проживавший на территории Хабаровского края не менее десяти последних лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке", — написал Емельянов, отметив, что он внес законопроект о соответствующем изменении устава края.

В уставе края говорится, что губернатором региона может стать гражданин, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство, и достигший возраста 30 лет.

Емельянов избирался в региональную думу от ЛДПР. После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Емельянов заявил, что в числе трех депутатов вышел из партии Жириновского в знак протеста.