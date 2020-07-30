Россиян предупредили о сбоях в электроснабжении в десяти регионах

К сбоям в работе объектов энергетики, связи и транспорта в десяти регионах страны могут привести сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

"30 июля 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта в Сибирском федеральном округе, на территории республик Алтай, Хакасия и Тыва, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Северо-Кавказском федеральном округе, на территориях Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республик, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольского края", — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что шквалистые усиления ветра будут доходить до 20, местами до 25 метров в секунду. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный.