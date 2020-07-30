В Росстате назвали величину зарплаты переписчиков населения

Работа переписчиков, которые в апреле 2021 года будут обходить население, составит 18 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Работа эта не бесплатная, мы оплачиваем это в течение месяца, и заработная плата составит 18 тысяч рублей", — сказал он.

Смелов также напомнил, что это первая перепись населения, которая произойдет в цифровом формате.

"Подготовка и проведение цифровой Всероссийской переписи населения на весь период проведения обойдется в 31 млрд рублей. Значительная часть этой суммы будет направлена на зарплаты переписчиков, это порядка 14 млрд рублей. Если бы перепись проводилась в прежнем формате — с переписанными листами, то для ее проведения потребовалось бы около 65 млрд рублей", — сообщил представитель Росстата.

Ранее сообщалось, что переписчики Росстата не станут спорить с россиянами, которые при переписи населения будут называть себя "эльфами" или "гоблинами".