Эксперимент с алкозамками в Иванове оказался неудачным

Власти Ивановской области в 2010 году пытались ввести алкотестеры на школьных автобусах, но позже сочли эту инициативу нецелесообразной. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В августе 2010 года в Ивановской области на 47 из 149 школьных автобусов в качестве эксперимента установили алкотестеры.

"Дальнейшее внедрение проекта было приостановлено, поскольку в муниципальных образованиях не нашлись средства на эти цели. Стоимость системы "алкотестер" около 50 тысяч рублей на один автобус; на ежемесячное обслуживание требуется еще 5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Электронные системы, позволяющие определить уровень трезвости шофера, оказались невостребованными еще и потому, что водители школьных автобусов перед выходом на маршрут проходили медосмотр.