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Эксперимент с алкозамками в Иванове оказался неудачным

Общество

Власти Ивановской области в 2010 году пытались ввести алкотестеры на школьных автобусах, но позже сочли эту инициативу нецелесообразной. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В августе 2010 года в Ивановской области на 47 из 149 школьных автобусов в качестве эксперимента установили алкотестеры.

"Дальнейшее внедрение проекта было приостановлено, поскольку в муниципальных образованиях не нашлись средства на эти цели. Стоимость системы "алкотестер" около 50 тысяч рублей на один автобус; на ежемесячное обслуживание требуется еще 5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Электронные системы, позволяющие определить уровень трезвости шофера, оказались невостребованными еще и потому, что водители школьных автобусов перед выходом на маршрут проходили медосмотр.

"Нецелесообразность установки алкотестеров на школьные автобусы подтверждалась тем, что каждый водитель школьного автобуса перед выходом на маршрут проходит ежедневный обязательный предрейсовый медосмотр, а также ежедневный обязательный послерейсовый медосмотр", — проинформировали власти Ивановской области .

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