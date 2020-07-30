В истории про драку депутатов "Единой России" и КПРФ в Законодательном собрании Ульяновской области появились новые подробности, о которых рассказал лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.
Он поведал, что перед началом заседания члены КПРФ положили ему на стол испорченную скумбрию.
"Эта тухлая рыба лежала в моем столе, настолько воняла, что я был вынужден завернуть ее в бумагу и депутату Айрату Гибатдинову вернуть, а он обратно ее в меня швырнул", — рассказал Сурайкин.
Он также утверждает, что сторонники Геннадия Зюганова нарисовали на портрете ульяновского губернатора Сергея Морозова усы как у Гитлера.
"Они по залу бегали с плакатом, на котором губернатор изображен в форме Гитлера, они пририсовали ему усики. Они вели себя как молодежное ОПГ", — заключил он.
Ранее сообщалось, что депутаты подрались из-за фото с подписью "голубки". Оно было приклеено на месте, где сидят избранники от "Единой России". Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим.
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