Появилась новая версия причины массовой драки ульяновских депутатов

В истории про драку депутатов "Единой России" и КПРФ в Законодательном собрании Ульяновской области появились новые подробности, о которых рассказал лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Он поведал, что перед началом заседания члены КПРФ положили ему на стол испорченную скумбрию.

"Эта тухлая рыба лежала в моем столе, настолько воняла, что я был вынужден завернуть ее в бумагу и депутату Айрату Гибатдинову вернуть, а он обратно ее в меня швырнул", — рассказал Сурайкин.

Он также утверждает, что сторонники Геннадия Зюганова нарисовали на портрете ульяновского губернатора Сергея Морозова усы как у Гитлера.

"Они по залу бегали с плакатом, на котором губернатор изображен в форме Гитлера, они пририсовали ему усики. Они вели себя как молодежное ОПГ", — заключил он.

Ранее сообщалось, что депутаты подрались из-за фото с подписью "голубки". Оно было приклеено на месте, где сидят избранники от "Единой России". Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим.