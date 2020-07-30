Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что она отказалась от постоянного вида на жительство в США и сдала грин-карту в посольство, как только стала депутатом.

"Вот, смотрите, последняя история, меня замучили: у меня была грин-карта 20 лет — это вид на жительство в США и (разрешение) на работу. Так вот, я сдала грин-карту, как только поняла, что иду в политику. Первый закон о гражданстве депутатов и госслужащих, и членов Совета Федерации — "О статусе депутата…" был в 2006 году. В 2016-м приняли дополнение к этому закону, что не только гражданство, но и вид на жительство нельзя иметь", — рассказала депутат.