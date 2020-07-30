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Три депутата Госдумы сдали грин-карты США

Общество

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что она отказалась от постоянного вида на жительство в США и сдала грин-карту в посольство, как только стала депутатом.

"Вот, смотрите, последняя история, меня замучили: у меня была грин-карта 20 лет — это вид на жительство в США и (разрешение) на работу. Так вот, я сдала грин-карту, как только поняла, что иду в политику. Первый закон о гражданстве депутатов и госслужащих, и членов Совета Федерации — "О статусе депутата…" был в 2006 году. В 2016-м приняли дополнение к этому закону, что не только гражданство, но и вид на жительство нельзя иметь", — рассказала депутат.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у депутатов Госдумы.

"Мы сдали грин-карты — я, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов. Нас не знали, в какую очередь в американском посольстве поставить, все идут туда за другим. Это очень правильно, и Володин абсолютно молодец", — отметила Оксана Пушкина.

 

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