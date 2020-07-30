Из поселка под Омском массово сбегают дачники

Из товарищества "Сибирский садовод-2", которое находится рядом с Омском, начали массово сбегать дачники.

Огородники посетовали, что земля на их участках превращается в пустыню. Они боятся, что весь урожай погибнет из-за засухи, а некоторым жителям уже пришлось уехать.

"Урожай гибнет. Все, кто на лето переехал жить на дачу, теперь вынуждены бросать несобранный урожай и возвращаться в душные квартиры. Невозможно ни принять душ, ни постирать, ничего не помыть. Вода и так подавалась по времени, а теперь ее нет вообще. Председатель утверждает, что никаких вариантов решения проблемы с водой нет", — пожаловались дачники товарищества "Сибирский садовод-2".

Местная администрация повесила объявление пессимистичного содержания, не оставляющего садоводам никаких надежд на улучшение ситуации с водоснабжением.