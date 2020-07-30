Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.

"Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда. Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Самое крупное пособие предлагается сделать размером в среднемесячную начисленную зарплату. Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах", — говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.