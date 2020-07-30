Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.
"Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда. Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
Самое крупное пособие предлагается сделать размером в среднемесячную начисленную зарплату. Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах", — говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.
В Минтруде сообщили, что разрабатывают документ о минимальной и максимальной величине пособия и изучают все предложения. В ведомстве считают, что эти выплаты — адресная мера, поддерживающая россиян во время поиска работы, а не постоянная замена трудовых доходов.
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